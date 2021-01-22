Su krizi kapıda! İşte kırmızı listede yer alan 10 şehir!

RİSK HEM YÜZEY HEM YERALTINDA



Riskin sadece yüzey sularımızla da sınırlı olmadığı, yeraltı su seviyelerinin de alarm verdiğini kaydeden Bayar, "Orman alanlarımızı kaybetmemiz de kuraklığa zemin hazırlayan bir başka etken. Su kaynaklarının yönetiminde ve kentleşme, tarım, gıda, üretim, enerji gibi alanlarda doğayı göz ardı eden yaklaşımlar, hidrolojik müdahaleler ve sürdürülebilir olmayan uygulamalar karşısında susuzluk riskini daha ciddi ve sistemli ele almak zorundayız" diye konuştu.