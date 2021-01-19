Muharrem İnce'nin esas hedefi ne? Eski İYİ Partili iki vekil İnce'nin partisine geçecek mi? Emine Kavasoğlu canlı yayında açıkladı!
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu Muharrem İnce'nin kuracağı yeni parti hakkındaki son gelişmeleri canlı yayında aktardı. İnce'nin partisine geçeceği iddia edilen eski İYİ Partili vekiller İsmail Koncuk ve İsmail Ok ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıklayan Kavasoğlu, Muharrem İnce'nin esas hedefini de duyurdu.
Memleket Meselesi programının şefi Emine Kavasoğlu Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partiye geçeceği iddia edilen İYİ Partili isimler hakkında son detayları açıkladı.
İYİ PARTİ'DEN İKİ İSİM İDDİASI
Kavasoğlu, eski İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk'un partiden ayrıldıktan sonra Muharrem İnce'nin yeni partisine geçeceği iddialarına açıklık getirdi.
OK: "KESİNLİKLE GİTMEYECEĞİM"
Her iki isimle de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Kavasoğlu, İsmail Ok'un telefonda kendisine asla Muharrem İnce'nin partisine katılmayacağını söylediğini ifade etti. Kavasoğlu, Ok'un Muharrem İnce'ye başarılar dilediğini de belirtti.
KONCUK: "ZAMAN NE GETİRİR BİLEMEYİZ"
Eski İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile yaptığı görüşmeye de değinen Kavasoğlu, Koncuk'un olaya biraz temkinli yaklaştığını ve kendisine "Zaman ne getirir, yolumuza nasıl devam ederiz bunu kestirmek zor" dediğini belirtti.
1 MART KRİTİK TARİH
Muharrem İnce'nin partisine geçecek 10 ismin 3'ünün belli olduğunu belirten Kavasoğlu, İnce'nin 1 Mart tarihinde CHP'den ayrılarak yeni partisini kurmasının beklendiğini sözlerine ekledi.
İNCE'NİN HEDEFİ NE?
Kavasoğlu Muharrem İnce'nin hedefinin 20 milletvekili elde ederek TBMM'de bir grup oluşturmayı hedeflediğini belirtti.