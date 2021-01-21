Son dakika: Aşılamada 3. adım! 85 yaş ve üzerindeki vatandaşlar da evlerinde aşılanıyor





Önceki gün huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalanlar ile 90 yaş üzerindeki vatandaşların aşılamasıyla birinci aşamanın ikinci adımı hayata geçirildi. 90 yaş üzerindeki vatandaşlar için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını gerçekleştirdi. 90 yaş ve üstü aşılama kapsamında Ankara'da 11 bin 942, Türkiye genelinde 198 bin kişi bulunuyor. Son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı uygulanmıyor.

İkinci doz aşılama ise 28 gün sonra yapılacak. Bu gruptaki aşılamanın hafta sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.