18 Ocak 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılama programıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı 'dan aşılama programıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, ''81 ilimizin sağlık müdürleriyle aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik.'' ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılama programıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 830 bin sağlık çalışanının Kovid-19 aşısının ilk dozunu olduğunu, dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilin sağlık müdürleri ile aşı programını değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik. Program takvimine göre sağlık çalışanları çarşamba gününe kadar aşılanmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı.

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