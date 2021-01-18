Kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Örnek aşılama rekor katılım





'ZAFER HİSSİMİZ PEKİŞTİ'



Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit: "3 bin 500 çalışanımız var. 2 bini ilk iki günde aşı oldu. Kalanı da hafta sonu tamamlanır. Günde bin 800 kişiyi aşılayacak bir altyapı hazırladık. Bu kapasiteyi iki üç katına kadar yükseltebilecek durumdayız. İlk iki gün gösterilen performans aşı temininde sıkıntı olmazsa çok kısa sürede tüm ülkeyi aşılayabilecek gücümüz olduğunun bir nevi ispatı. Sağlıkçıların aşı olması hem yüksek risk grubunun güvenliği için, hem de aşı olma konusunda tereddüdü olanların tereddüdünün kaybolması için önemli. Aşılama ile Kovid mücadelesinde üstünlük kazanmak adına yeni bir imkan ve bu savaşta yeni bir cephe açmış olduk. Aşı ile tünelin uçundaki ışığı görmeye ve zafere yakın olduğumuz hissi aşı pekişti."