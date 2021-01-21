Bilimleri Kurulu üyesi Necmi İlhan'dan koronavirüs aşısının yan etkileri hakkında flaş açıklama

"İYİ BİR AŞILAMA SEVİYESİ YAKALADIK"

Türkiye'nin iyi bir aşılama seviyesi yakaladığını kaydeden Prof. Dr. İlhan, "Sağlık çalışanlarına aşılamamız başladı, daha sonra ise 85 yaş üzeri büyüklerimiz sistemde isimlerini gördüler ve aşılama başladı. Huzur evinde, bakım evinde kalan yaşlılarımız ve orada çalışan personel için de orada aşılama başladı. Aşılamanın iki mantığı var. Biri hastalık bulaştığı zaman en çok ağır hasta olanlar ve en çok hayatını kaybedenler, bunlar da 85 yaş üzeri büyüklerimizdi. Bir diğeri ise en çok enfekte olan grup, bunlar da sağlık çalışanlarımızdı. Ayrıca hizmetin devamı için de sağlık çalışanlarının aşılanması dünyada belirlenen bir strateji. Peyderpey muhtemelen birkaç gün içerisinde 80-84 grubu, 75-79 yaş grubu gibi aşağıya doğru devam edecek ve 65 üzeri büyüklerimizin aşılanması tamamlanacak. Sonrasında ikinci grup başlıyor. İkinci grup dediğimiz yaş kriterine göre, 50-64 yaş arası olanlar, burada da aynı şekilde sıralama ile gidecek. Onun yanı sıra hizmet önceliği olan askerlerimiz, polislerimiz, öğretmenlerimiz, öğretim elemanlarımız, gıda sektöründe çalışanlar gibi gidecek. Şu an geldiğimiz aşamada 1 milyonun üzerinde bir aşı gerçekleştirdik. İyi bir aşılama seviyesi yakaladık" diye konuştu.