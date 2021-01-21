Son dakika | Vaniköy Camii yangın | Soruşturma tamamlandı

KASTEN ÇIKARILDIĞINA İLİŞKİN DELİL YOK

Dinlenen tanıkların da olay yerinde ve saatinde şüpheli bir durumun olmadığını beyan ettiklerinin belirtildiği kararda, tüm dosya kapsamına göre yangının kasten çıkarıldığına dair bir delil ve emareye rastlanılmadığı gibi, böyle bir iddianın da olmadığına yer verildi. Kararda, TCK'nun 171/1-a maddesinde belirtilen taksirle yangına neden olma suçunun oluştuğu belirtilerek, bu suçun unsurlarından olan başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından zarar görmesinin müştekinin oturduğu lojmanın zarar görmesiyle oluştuğu, atılı suçun bu haliyle ön ödemeli bir suç olduğu bildirildi.