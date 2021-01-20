Yunanistan'dan skandal ada açıklaması! Türk adalarına göz diktiler

"Son 25 yılda Batı Trakya'daki azınlık okul sayısının Yunanistan tarafından 231'den 115'e düşürülmesi iki ülkenin azınlıklara bakış açısının en somut göstergesidir. Yunanistan Dışişleri Bakanı böyle vahim açıklamalar yapmadan önce aynaya bakmalı, önce kendi evinin önünü süpürmelidir. Yunanistan, ülkemizin azınlıklara yönelik hayata geçirdiği yapıcı adımları izleyerek, dini özgürlükler, Türk kimliğinin inkarı ve eğitim konuları başta olmak üzere Batı Trakya'daki Türk azınlığının sorunlarını soydaşlarımız ile diyalog içerisinde çözüme kavuşturmalıdır."

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