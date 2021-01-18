18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Gözler NATO karargahında! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Son dakika: Gözler NATO karargahında! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Son dakika haberine göre Bakanlığından yapılan açıklamada, " ile askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı karargahında başladı." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Gözler NATO karargahında! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılar bugün Türkiye saati ile 15.00 itibarıyla Brüksel'de yeniden başladı." denildi.

Son dakika: Gözler bu toplantıda! Türkiye-Yunanistan heyetleri bugün bir araya geliyor SON DAKİKA: GÖZLER BU TOPLANTIDA! TÜRKİYE-YUNANİSTAN HEYETLERİ BUGÜN BİR ARAYA GELİYOR
Son dakika: Türkiye-Yunanistan görüşmesinin tarihi belli oldu SON DAKİKA: TÜRKİYE-YUNANİSTAN GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ BELLİ OLDU
Türkiye ile Yunanistan arasında görüşme! 25 Ocakta İstanbulda yapılacak TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA GÖRÜŞME! 25 OCAK'TA İSTANBUL'DA YAPILACAK
Türkiye ile Yunanistan arasında 5 yıl sonra bir ilk! TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA 5 YIL SONRA BİR İLK!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA