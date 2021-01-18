Son dakika: Gözler NATO karargahında! Türkiye ile Yunanistan arasında kritik görüşme
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usulleri'nin ele alınacağı teknik toplantı NATO karargahında başladı." ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEM AA
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başladığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantılar bugün Türkiye saati ile 15.00 itibarıyla Brüksel'de yeniden başladı." denildi.