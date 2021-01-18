Türkiye Yunanistan son dakika | Yunan tarafı sözde Türkiye'ye gözdağı vermek için bunu yaptı

EGE DENİZİ'NİN ORTASINA DRONE ÜSSÜ

Türkiye üretimi Bayraktar TB2 SİHA'ların Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ savaşının kaderini de değiştirmesi, Atina'yı bir başka adım atmaya zorladı. İsrail'den çok sayıda drone satın almaya hazırlanan Yunanistan, Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak. Yunanistan ayrıca, İsrail'le pilotların eğitimi için 1,6 milyar dolarlık 10 yılı kapsayan bir askeri işbirliği anlaşması imzaladı.

BAZI F-16'LAR 30 YAŞINDA

Yeni savaş uçakları ve silah alımlarının yanı sıra, Yunanistan elindeki F-16'ları da modernize ediyor. Yenilenmiş F-16'ların havalandığını, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.