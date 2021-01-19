Son dakika: Kritik toplantı öncesi AB'den Türkiye mesajı!

İKİ TARAFIN ÇABASI GEREKİYOR

AB liderlerinin 10 Aralık'taki zirve toplantısında Türkiye ile daha iyi komşuluk için açık bir sinyal verdiğini vurgulayan Borrell, "Bunun için iki tarafın da çabası gerekiyor." ifadesini kullandı.