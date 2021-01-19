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Son dakika: Kritik toplantı öncesi AB'den Türkiye mesajı!

Son dakika haberi... Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi , Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşme öncesinde önemli mesajlar verdi. Borell görüşmeye ilişkin "Dinamikleri değiştirebilecek miyiz, buna bakacağız. Ben değiştirebileceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika: Kritik toplantı öncesi AB'den Türkiye mesajı!

(AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi , AB-Türkiye ilişkileri açısından ortamın geçen yazdan iyi olduğunu, Dışişleri Bakanı ile Brüksel'de yapacağı görüşmede dinamikleri değiştirebileceklerini söyledi.

UZUN BİR TOPLANTI YAPACAĞIZ

Borrell, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda "ortak dışişleri ve savunma politikası" konulu oturumda milletvekillerine bilgi verdi. Çavuşoğlu ile 21 Ocak'ta görüşecek olan Borrell, "Uzun bir toplantı yapacağız. Daha iyi bir anlayış bulmaya çalışacağız." dedi.

İKİ TARAFIN ÇABASI GEREKİYOR

AB liderlerinin 10 Aralık'taki zirve toplantısında Türkiye ile daha iyi komşuluk için açık bir sinyal verdiğini vurgulayan Borrell, "Bunun için iki tarafın da çabası gerekiyor." ifadesini kullandı.

ORTAM GEÇEN YAZDAN DAHA İYİ

"Şu andaki ortam geçen yazdan daha iyi. Çavuşoğlu ile görüşmemin, ağustosta Malta'da yaptığımız bir saat sürmeyen toplantıdan daha uzun sürmesini ümit ediyorum. Dinamikleri değiştirebilecek miyiz, buna bakacağız. Ben değiştirebileceğimizden eminim."

ÇAVUŞOĞLU'NUN TAKVİMİ

Çavuşoğlu, 20-22 Ocak tarihlerindeki Brüksel ziyaretinde Borrell'in yanı sıra ve yetkilileriyle görüşecek. Çavuşoğlu ayrıca Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ve ile ayrı ayrı görüşmeler yapacak.

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