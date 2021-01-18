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Son dakika: Gözler bu toplantıda! Türkiye-Yunanistan heyetleri bugün bir araya geliyor

Son dakika haberi... , ile askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te 'de yeniden başlayacağını duyurdu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Son dakika: Gözler bu toplantıda! Türkiye-Yunanistan heyetleri bugün bir araya geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00 itibarıyla Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor" denildi.

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