Son dakika: Gözler bu toplantıda! Türkiye-Yunanistan heyetleri bugün bir araya geliyor
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasındaki 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün saat 15.00'te Brüksel'de yeniden başlayacağını duyurdu.
GÜNDEM DHA
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantıların bugün Türkiye saati ile 15.00 itibarıyla Brüksel'de yeniden başlaması planlanıyor" denildi.