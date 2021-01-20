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Gübretaş'ın 6 milyar dolarlık altın keşfi resmen teyit edildi!

3.5 milyon onsluk  keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar  olduğunu duyurmuştu. Gübretaş’ın kamuoyu ile paylaştığı bilgiler tarafından da teyit edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Gübretaş'ın 6 milyar dolarlık altın keşfi resmen teyit edildi!

'ın ile ilgili kamuoyu ile paylaştığı bilgiler () tarafından da teyit edildi.

Gübretaş 3.5 milyon onsluk keşfi yapmış ve parasal değerinin 6 milyar olduğunu duyurmuştu.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bilindiği üzere Şirketimizin 07.12.2020 tarihli KAP açıklamasında, Şirketimize ait Bilecik ili Söğüt ilçesinde bulunan 82050 nolu ruhsat kapsamı maden sahası ile ilgili verilerin bağımsız bir değerlendirme şirketince değerlendirilerek uluslararası standartlara göre raporlanması konusundaki çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve bu çalışmalar kapsamında hazırlanan maden kaynak ve rezerv tahmin sonuçlarına ilişkin açıklama kamuoyu ile paylaşılmıştı.



Yine aynı açıklamada, bahsi geçen çalışmaların Türkiye Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) standartlarına uygun olarak, UMREK tarafından yetkilendirilen yetkin kişilerce değerlendirilmesi ve UMREK Koduna uygun raporun hazırlanması sürecinin de devam ettiği bildirilmişti.



Halihazırda UMREK yetkin kişilerince yapılan çalışmalar tamamlanmış olup Şirketimizce 07.12.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan maden kaynak ve rezervine ilişkin tüm bilgiler UMREK yetkin kişilerince de teyit edilmiştir. Bu kapsamda yetkin kişilerce onaylanan UMREK tablosu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizce yapılan muhtelif açıklamalarda da ifade edildiği üzere, Şirketimizce işletilmesi kararlaştırılan Söğüt Altın Madeni Projesine ilişkin teknik çalışmalar sürmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."

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