Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Yoğun bakım doktoru "Oh be" diyerek paylaştı

Corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi.



Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama var. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 60'ın altına çekildi. Çarpıcı gerilemenin yaşandığı illerden biri de Kocaeli.