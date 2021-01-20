20 Ocak 2021, Çarşamba
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Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Yoğun bakım doktoru "Oh be" diyerek paylaştı

Son dakika haberine göre Koronavirüsle mücadelede vaka sayısındaki düşüşe paralel olarak yoğun bakım doluluk oranı da azalıyor. 'nde görevli bir yoğun bakım doktorunun "Oh be" ifadesiyle paylaştığı boş yoğun bakım ünitesi fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor! Yoğun bakım doktoru Oh be diyerek paylaştı

Corona virüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık iki ay önce başlatılan kısıtlama önlemleri sonuç verdi ve 30 bini geçen vaka sayısı 6 binlere kadar geriledi.

Hastalığın tedavi sürecinin kritik noktaları olan yoğun bakım ünitelerinde de ciddi bir rahatlama var. Aralık ayının ilk haftası yüzde 72'yi geçen yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranı da dün itibarıyla yüzde 60'ın altına çekildi. Çarpıcı gerilemenin yaşandığı illerden biri de .

'nde görevli Yoğun Bakım Hekimi 'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf da oranları destekler nitelikte.

Kasım ayı sonunda Bakanı 'nın yüzde 76,9 olarak açıkladığı yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 50'nin altına gerilemiş durumda.

Heppekcan'ın virüsle mücadelede yoğun geçen dönemin ardından "Oh be" diyerek paylaştığı fotoğraf çok sayıda beğeni aldı.

UZMANLAR UYARIYOR
Ancak uzmanlar, düşen vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranlarının vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre; temizlik, maske ve mesafe önlemlerinde gevşeme olması durumunda karanlık günlere dönüş çok kısa olabilir.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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