20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması

Son dakika haberleri... 'nin dünya gündemine oturan Türksat-5A uydusu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" açıklamasında bulundu.

Detaylar gelecek...

Türksat 5A nedir | Türksat 5A ne işe yarar | Türkiye için bir ilk! Detaylar belli oldu TÜRKSAT 5A NEDİR | TÜRKSAT 5A NE İŞE YARAR | TÜRKİYE İÇİN BİR İLK! DETAYLAR BELLİ OLDU
Son dakika: Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlundan Türksat 6A müjdesi SON DAKİKA: ULAŞTIRMA BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NDAN TÜRKSAT 6A MÜJDESİ
Elon Musktan Türkiyenin uydusu Türksat 5A paylaşımı ELON MUSK'TAN TÜRKİYE'NİN UYDUSU TÜRKSAT 5A PAYLAŞIMI
Türksat 5A nedir | Türksat 5A özellikleri nelerdir | Türkiye için büyük gurur! İşte o tarihi anlar TÜRKSAT 5A NEDİR | TÜRKSAT 5A ÖZELLİKLERİ NELERDİR | TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK GURUR! İŞTE O TARİHİ ANLAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA