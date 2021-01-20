Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan Türksat 5A açıklaması
Son dakika haberleri... Türkiye'nin dünya gündemine oturan Türksat-5A uydusu hakkında açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" dedi.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat-5A uydusunun alt sistem testleri sorunsuz olarak tamamlandı ve uydunun yörünge yükseltme operasyonları başlatıldı" açıklamasında bulundu.
Detaylar gelecek...