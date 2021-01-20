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Kılıçdaroğlu'na şok: CHP’li vekiller kazan kaldırdı! Mehmet Ali Çelebi'den Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler!

’li vekiller, parti yönetimine ile yürütülen ittifaktan rahatsız olduklarını dile getiren bir mektup kaleme aldı. Milletvekili ve Karabük Milletvekili imzalı mektupta, “Başka bir yol yokmuş gibi kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP’li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz” ifadesine yer verildi. CHP’li vekiller ayrıca, “Vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını her şeyin önünde görenlere ihtiyacımız var” sözleriyle CHP’nin kurduğu ittifaklardan rahatsızlıklarını dile getirdi. Mektubun ardından CHP'li Mehmet Ali Çelebi, parti yönetimini eleştiren bir paylaşımda daha bulundu. Mehmet Ali Çelebi, “Mektuplaşma geleneğimiz yokmuş!? Sayın parti sözcümüz bugüne kadar kendisi dahil bütün vekillerle görüşmeleri bilmiyor olamaz. Ektedir” diyerek sert çıktı. Öte yandan Çelebi, Muharrem İnce’nin yeni partisine katılacak isimler arasında yer alıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
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Kılıçdaroğlu'na şok: CHP’li vekiller kazan kaldırdı! Mehmet Ali Çelebi'den Faik Öztrak'a zehir zemberek sözler!

Muharrem İnce, Bin Günde Memleket Meselesi adı altında başlattığı hareketi partileştirme kararı aldığını açıklamış, bu durum içerisinde çok konuşulmuştu. Muharrem İnce yeni partinin bahar aylarında kurulacağını ve CHP'li milletvekillerinin de katılacağını açıklamıştı.

Muharrem İnce'nin "CHP'li milletvekilleri" gündeme bomba gibi düşmüş herkes söz konusu vekillerin kimler olabileceği üzerinde tahminlere başlamıştı.

Muharrem İnce'nin yeni partisine katılacağı söylenilen CHP'li ve 'un, parti yönetimine zehir zemberek bir mektup göndermesi söylentileri netleştirmeye başlamıştı.

CHP'Lİ VEKİLLER KAZAN KALDIRDI: HDP İLE BİRLİKTELİĞİ KABUL ETMİYORUZ
CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP yönetimine partilerinin iktidar olmak adına kurduğu ittifaklardan rahatsız olduklarına yönelik bir mektup kaleme aldı. Mektupta, parti yönetiminin her fırsatta inkar ettiği ile ittifak da CHP'li vekiller tarafından dillendirildi.

Çelebi ve Aksoy, HDP' ile ittifaktan duydukları rahatsızlığı şu sözlerle aktardı:

"Başka bir yol yokmuş gibi Kürt kökenli vatandaşlarımıza terörle arasına mesafe koymayan HDP'li siyasi elitler üzerinden gitmeyi kabul etmiyoruz. Onların aracılığına ihtiyacımız yoktur.

CHP'nin 'iktidar artığı' yeni dostlara değil, vatanın bütünlüğünü, ülkenin bağımsızlığını, uygar toplumu ve adil bölüşümü her şeyin önünde gören, keder ve sevincimize ortak seçmenlere ihtiyacımız var."

"HİÇBİR ADIM ATILMADI"
CHP'li vekiller ayrıca parti yönetimine yazdıkları mektuba geri dönüş yapılmadığını ve hiçbir adım atılmadığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP yönetimine yazdığımız 10 Aralık 2020 tarihli, iktidar için politik hat ve eksik parti içi demokrasi uygulamalarına dair mektubumuza 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen resmi (yazılı-sözlü) cevap gelmemiş, hiçbir adım atılmamıştır. Görüşlerimizi kamuoyunun takdirine sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"PARTİDE MEKTUPLAŞMA GELENEĞİ YOK"
Mehmet Ali Çelebi ve Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'yi eleştiren mektubuna ilişkin CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), toplantısının ardından yaptığı konuşmada, "Genel merkezimizin milletvekilleriyle mektuplaşarak haberleşme gibi bir geleneği yok. Arkadaşlarımızın sorunlarını hangi zeminlerde genel merkez ile hangi zeminlerde diğer milletvekili arkadaşlar ve grup başkanvekilleriyle paylaşacakları belli. Milletvekillerimizin Genel Başkanımızla randevu alarak görüşmelerinin önünde de herhangi bir engel yok. Rahmetli Demirel'in dediği gibi bugün doğmamış çocuğa don biçmenin hiçbir anlamı yok." demişti.

MEHMET ALİ ÇELEBİ'DEN YENİ PAYLAŞIM
Muharrem İnce'nin partisine katılacağı iddiaları hakkında henüz herhangi bir açıklama yapmayan Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından CHP yönetimine sert sözlerine devam etti. Çelebi, "Mektuplaşma geleneğimiz yokmuş!? Sayın parti sözcümüz bugüne kadar kendisi dahil bütün vekillerle görüşmeleri bilmiyor olamaz. Ektedir. PARTİDE BİRLİK, PARTİDE DEMOKRASİ, KURUCU DEĞERLER, 1.PARTİ OLMAK diyoruz. ADIM BEKLİYORUZ! Vefakar CHP Üyelerininin takdirine bırakıyoruz" paylaşımında bulundu.



KAFTANCIOĞLU RAHATSIZLIĞI!
Tüm bu gelişmeler yaşanırken Emine Kavasoğlu yaptığı açıklamada 10 milletvekilinin partide yaşanan "Canan Kaftancıoğlu rahatsızlığı" nedeniyle ayrılık kararı aldığını ve Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide görev alacağını belirtti. Kavasoğlu ayrıca Kaftancıoğlu nedeniyle parti tabanının da memnuniyetsizlikler olduğunu belirtti.

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