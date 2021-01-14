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Millet ittifakı çatırdıyor! CHP ve İP'li belediyelerde restleşme fırtınası! HDP de nasibini aldı

'ndaki kriz büyüyor. Belediyesi'nde yaşanan restleşme fırtınasının bir benzeri 'da da yaşandı. 'li Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal konut projesi ödeneğine ret veren İYİ Partililere sert çıktı, "Yolları ayırmakta doğru yapmışız." dedi. Özcan'ın öfkesi bir türlü dinmedi, 'yi başkanlık istemekle suçladı, 'O sistem bana göre değil, 'ye göre!" diyerek Millet İttifakı'nın bir diğer ortağına da göndermede bulundu.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Millet ittifakı çatırdıyor! CHP ve İP'li belediyelerde restleşme fırtınası! HDP de nasibini aldı

'nin ayakta tutmaya çalıştığı ittifak belediyeler üzerinden çatırdamaya başladı. Belediyesi'nde Meclis Üyesi Burak Kunt'un sitemi sonrası, CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın, 'Haddinizi bilin! İYİ Parti, CHP'nin sayesinde var' sözleri genel merkezler arasında da gerginlik yaratmıştı. Bir benzer olay günler sonra 'da patlak verdi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İYİ Partilileri topa tuttu. Özcan'ın sözlerinden gizli ortak de nasibini aldı.

BOLU'DA MİLLET İTTİFAKI KARIŞTI

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile İYİ Parti Meclis üyelerinin araları bir süredir gergindi. Meclis toplantılarında ufak çaplı atışmalar yaşanıyordu. Ancak son yaşanan ittifakın çatırdamanın ötesinde yol ayrımına geldiğini gösterdi.

CHP'li Tanju Özcan, Dağkent'te yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi için130 milyon TL'ye kadar borçlanma yetkisi talep etti. İYİ Partililer Özcan'la olan gerginlik nedeniyle oylamada ret oyu kullandı.

"YOLLARI AYIRMAKLA DOĞRU YAPMIŞIZ"

Oylama sonrası oldukça sinirlenen Tanju Özcan, 'ndaki ortakları İYİ Parti'ye çok sert çıktı. Özcan, "Yolları ayırmakta doğru yapmışız." diyerek yolların çoktan ayrıldığını gözler önüne serdi.

HDP DE NASİBİNİ ALDI

Özcan'ın öfkesi dinmedi. CHP'li Başkan, İYİ Parti'yi belediyenin başkanı olmak istemekle suçladı. Özcan sözlerini daha da sertleştirdi, HDP'ye de göndermede bulunarak, "Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanl��k sistemi bize göre değil. Bu HDP'ye göre bir sistem." dedi.

ÇANAKKALE DE KARIŞMIŞTI

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ile İYİ Parti Meclis Üyesi Burak Kunt'un restleşmesi sonrası ittifak karışmıştı. Ülgür Gökhan, "İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir! Haddinizi bilin' sözleri iki il başkanlığını karşı karşıya getirirken, genel merkezler arasında da soğuk rüzgarlar esmişti. İYİ Parti cephesinden sert açıklamalar gelirken, CHP ittifakın dağılmaması için alttan almış, 'Aile içi bir tartışma' ifadesi ile konunun üstünü kapatma yoluna gitmişti.

Millet ittifakı çatırdıyor! CHP ve İP'li belediyelerde restleşme fırtınası! HDP de nasibini aldı MİLLET İTTİFAKI ÇATIRDIYOR! CHP VE İP'Lİ BELEDİYELERDE RESTLEŞME FIRTINASI! HDP DE NASİBİNİ ALDI

Son dakika: CHP ile İP arasında gerilim Çanakkale'de devam ediyor! İP'li belediyeler CHP'den rahatsız |Video SON DAKİKA: CHP İLE İP ARASINDA GERİLİM ÇANAKKALE'DE DEVAM EDİYOR! İP'Lİ BELEDİYELER CHP'DEN RAHATSIZ |VİDEO
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