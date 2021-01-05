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Boğaziçi provokasyonu ifşa oldu! Bot hesaplarda DHKP-C, FETÖ, PKK, CHP ve HDP işbirliği gözler önüne serildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Prof. Dr. Melih Bulu'yu 'ne rektör olarak atamasının ardından , HPD ve FETÖ asılsız iddialarla provokasyona girişti. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bölgeye gelerek kışkırtma çabalarına girişirken marşları söylendi. CHP'li 'nun paylaşımları sonrası ’da bot hesaplar hep bir ağızdan kopya paylaşımlarla gençleri örgütlemeye çalıştı. Böylece DHKPC, FETÖ, PKK, CHP ve güdümlü troll ordusu ifşa oldu.

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Giriş Tarihi: 05.01.2021 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021
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Boğaziçi provokasyonu ifşa oldu! Bot hesaplarda DHKP-C, FETÖ, PKK, CHP ve HDP işbirliği gözler önüne serildi

'de bir taraftan peş peşe darbe söylemleri kullanıma sokulurken bir taraftan da 'nde başlayan protestolar üzerinden gençler sokaklara dökülmek isteniyor.

Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem yapan öğrencileri CHP'nin provoke ettiği ve örgütlediği ortaya çıktı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN "ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA" ÇIKIŞI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek "örgütlü dayanışma" vurgusu yaptı.

Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.

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Gizli yazışmalarda öğrencilere sokakları savaş alanına çevirirken almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunulduğu dikkat çekti.


SOKAKTA KAFTANCIOĞLU SOSYAL MEDYADA İMAMOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gençleri sokaklarda örgütlerken, polise karşı kışkırtırken ve militanlarını arkasına alıp provokasyon yaparken sosyal medyada da CHP'li 'nun paylaşımları üzerinden bir kampanya başlatıldı.


PEŞ PEŞE ORGANİZE KOPYA TWETTLER

Gençleri sosyal medyada örgütlemek ve provoke etmek isteyen CHP'nin noktası virgülüne kadar kopya cümlelerle birbiri ardına farklı hesaplardan paylaşımlar yaptığı görüldü.

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