20 Ocak 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Meclis Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı

Son dakika haberine göre... 'de aşılama süreci hız kesmeden sürüyor. Başkanı , 'nde (Kovid-19) aşısı yaptırdı. Musta Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.01.2021 Güncelleme Tarihi: 20.01.2021
ABONE OL

Son dakika haberine göre... 'nin koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Son dakika haberine göre Başkanı , 'nde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Aşı olduktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Şentop, "Az önce aşı oldum. Aşıdan sonra doktorlarımızın tavsiyesi üzerine 15 dakika kadar hastanede bekledik. Türkiye hızlı bir şekilde aşılama kampanyası sürdürüyor. İnşallah çok kısa bir süre içinde 2'nci grup aşı gelecek. Ben herkese aşıyı tavsiye ediyorum. Yapılan çalışmalar aşılamanın faydalı olduğunu gösteriyor. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim çerçevesinde mutlaka bütün vatandaşlarımız aşı olmalıdır" dedi.

'184 MİLLETVEKİLİNDE VAKA TESPİT EDİLDİ'

Şentop, milletvekillerinin aşılanmasıyla ilgili de bir programlaması olduğunu belirterek, "Türkiye'deki milletvekilleri arasında, genel salgına oranla 10 kata yakın yüksek hastalığa yakalanma durumu var. Türkiye genelinde dün itibarıyla açıklanan toplam vaka sayısı nüfusumuzun yüzde 2,89'una tekabül ediyor. Meclis'te 584 milletvekili var, resmi olarak bize gelen bilgilere göre 142 milletvekilinde vaka tespiti yapılmış. Bunun milletvekilleri içindeki oranına bakarsak yüzde 24 oranında. Arkadaşlarımız Meclis'te hem yoğun ve yakın çalışma mecburiyeti içinde hem de seçim bölgelerinde çalışmalar yürütüyorlar. Oralardan almış oldukları virüsü Meclis'te diğer milletvekillerine taşıma ihtimalleri de var. Bu tablo dikkate alındığında; milletvekillerimizin, öncelikli aşılanması gerekenler arasında olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. Şentop, yeni dönemde 'te koronavirüse karşı gerekli önlemlerin de alındığını kaydetti.



'VATANDAŞLARIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Ayrıca hesabından açıklamada bulunan Şentop, "Şu ana kadar bir milyona yakın vatandaşımız ilk doz aşısını oldu. Ben de bugün aşı oldum. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takvim kapsamında, kendilerini ve yakınlarını, dostlarını daha iyi koruyabilmek için, bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP KORONAVİRÜS AŞISI YAPTIRDI

Geçtiğimiz hafta Bakanı 'nın ve Bilim Kurulu Üyelerinin canlı yayında aşı olmalarından sonra aşısı uygulanmaya başladı.

Başkan da Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 aşısı yaptırdı. Başkan Erdoğan aşı yaptırdığını, Telegram hesabı üzerinden "Ben de aşı oldum" diye duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca da "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" dedi.

MHP Lideri Bahçeli, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın daveti üzerine, başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde ben de Covid-19 virüsü aşımı yaptırdım. İnşallah bu salgından el birliği ile çok yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyor, tüm halkımızı da aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda aşı olduğunu duyurdu. Bakan Koca, Bahçeli ve Akşener'e, teşekkür etti.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sonra Devlet Bahçeli ve Meral Akşener de koronavirüs aşısı oldu! Kılıçdaroğlu da sırada SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SONRA DEVLET BAHÇELİ VE MERAL AKŞENER DE KORONAVİRÜS AŞISI OLDU! KILIÇDAROĞLU DA SIRADA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA