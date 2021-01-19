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Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşma! Resmi Gazete'de yayımlandı

ile Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın onaylanmasına yönelik karar 'de yayımlandı. Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla katedilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021
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Türkiye ile Azerbaycan arasında tarihi anlaşma! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakü'de 25 Şubat 2020'de imzalanan anlaşmaya göre, taraflar arasında anlaşmada yer alan bazı ürünlerde mevcut tarifelerin indirilmesi ya da kaldırılması ve tarife dışı engeller ile tarife benzeri engellerin kaldırılması, iktisadi ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesi yoluyla ticaretin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesi, elverişli adil rekabet koşullarının yaratılması ve ticaretin sürdürülebilir büyümesi için daha öngörülebilir ve güvenli ortamın yaratılması amaçlanıyor.

Ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen anlaşmanın uygulanmasıyla katedilecek gelişmelerin gözlenmesi için anlaşmaya taraf temsilcilerden oluşan bir Ortak Komite de kuruldu.

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