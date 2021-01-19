Muğla’da dolandırıcılar yaşlı adamın 111 taşınmazını satış ve bağış yoluyla üzerlerine geçirdiler
Fethiye’de yaşamını sürdüren 84 yaşındaki N.K. adlı yaşlı adam dolandırıcıların hedefi oldu. Yaşlı adamın 111 taşınmaz mülkünü satış ve bağış yoluyla üzerlerine geçiren biri Gürcistan uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM AA
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Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, N.K.'nin Muğla Adli Tıp Kurumunca verilen 'algılama, hafıza, bilişsel yeti zayıflığı' raporunun bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, L.K. ile F.S.M, M.A.Ş, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş'yi gözaltına aldı.