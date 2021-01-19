19 Ocak 2021, Salı
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Muğla’da dolandırıcılar yaşlı adamın 111 taşınmazını satış ve bağış yoluyla üzerlerine geçirdiler

’de yaşamını sürdüren 84 yaşındaki N.K. adlı yaşlı adam dolandırıcıların hedefi oldu. Yaşlı adamın 111 taşınmaz mülkünü satış ve bağış yoluyla üzerlerine geçiren biri uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Muğla’da dolandırıcılar yaşlı adamın 111 taşınmazını satış ve bağış yoluyla üzerlerine geçirdiler

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede oturan N.K.'nın , ve 'daki 111 taşınmaz mülkünün uyruklu L.K. ile 5 kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçmesi üzerine araştırma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, şüphelilerin gelirleri kısıtlı olmasına rağmen lüks araçlar alarak zengin bir yaşam sürmeye başladıkları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, N.K.'nin Muğla Adli Tıp Kurumunca verilen 'algılama, hafıza, bilişsel yeti zayıflığı' raporunun bulunduğunun belirlenmesi üzerine ekipler, L.K. ile F.S.M, M.A.Ş, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden, M.S.B, H.K. ve S.U.Ş. ifade işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. L.K, F.S.M. ve M.A.Ş'nin emniyetteki işlemlerin ardından 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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