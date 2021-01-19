Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede oturan N.K.'nın Sakarya, Manisa ve Muğla'daki 111 taşınmaz mülkünün Gürcistan uyruklu L.K. ile 5 kişinin üzerine satış ve bağış yoluyla geçmesi üzerine araştırma başlattı.