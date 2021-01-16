Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İşte o açıklama:



Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.

Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi, bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkânlar getirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteği sonuna kadar sürecek.