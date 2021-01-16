Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki lider görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Azerbaycan tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan, kritik görüşme ile ilgili Telegram hesabından açıklama yaptı.
İşte o açıklama:
Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.
Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi, bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkânlar getirdi.
Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteği sonuna kadar sürecek.