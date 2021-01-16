16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. İki lider görüşmede bölgesel gelişmeleri ele aldı. Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirtti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2021 Güncelleme Tarihi: 16.01.2021
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



Başkan Erdoğan, görüşmede Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirterek, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteğinin süreceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan tarafından işgalinden kurtarılan Dağlık Karabağ'da onarım ve inşa faaliyetlerinin başlamış olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Başkan Erdoğan, kritik görüşme ile ilgili hesabından açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

Bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı, kıymetli dostum İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini ve bölgesel gelişmeleri ele aldık.

Azerbaycan'ın haklı davasında büyük bir mücadeleyle elde ettiği Dağlık Karabağ zaferi, bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkânlar getirdi.

Türkiye'nin Azerbaycan'a bu yeni dönemde de bütün alanlarda katkı ve desteği sonuna kadar sürecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA