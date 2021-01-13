13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan'dan flaş anlaşma

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Kureyşi, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Türkiye-Azerbaycan-Pakistan toplantısına ilişkin "Bugün güvenlik, istikrar ve refahı artırma konusunda önemli kararlar verdik" mesajını verdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da yaptığı açıklamada "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Son dakika: Türkiye-Azerbaycan-Pakistan'dan flaş anlaşma

Dışişleri Bakanı Kureyşi, "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan, üçlü işbirliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zirvede birçok alanda birlikte çalışma konusunda karar aldıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Güvenlik, istikrar ve refahı artırmak için önemli adımlar atmaya karar verdik. Zirve toplantımızın birincisini 2017'de Bakü'de gerçekleştirdik şimdi sıra Türkiye'de. Bugün bu formattaki toplantıları daha sıklıkla gerçekleştirmeye karar verdik. Yani 3-4 yıl beklememize gerek yok." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la yaptıkları üçlü toplantıda ülkeler arası ilişkileri geliştirmenin önemine de değindiklerini belirterek, "Özellikle ulaştırma ve enerji alanında altyapının geliştirilmesinin ne kadar önemli olduğundan bahsettik." değerlendirmesini yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov da yaptığı açıklamada "Pakistan ve Türkiye'den firmaları, kurtardığımız toprakların yeniden inşasına katılması için davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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