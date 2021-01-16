Devlet Bahçeli'nin Azerbaycan hedefi: Uygun görülürse ilkokul yapacağız

Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa'da dokuz derslik bir ilkokulun yapılması hedefimizdir.

Bu konuda sahip olduğumuz bütün imkânlar seferber edilecek ve gereği hemen yapılacaktır.