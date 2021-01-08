Son dakika: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden İtalya'ya ulaştı
Son dakika haberleri... Türkiye, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda yeni bir sayfa açtı. Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan gazının Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı ile İtalya'ya ulaştığını duyurdu.
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Dışişleri Bakanlığı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazının İtalya'ya ulaştığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TAP'ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa'nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı" denildi.