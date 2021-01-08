08 Ocak 2021, Cuma
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Son dakika: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden İtalya'ya ulaştı

Son dakika haberleri... Türkiye, Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkıda yeni bir sayfa açtı. , Azerbaycan gazının Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı ile 'ya ulaştığını duyurdu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2021
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Son dakika: Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden İtalya'ya ulaştı

Dışişleri Bakanlığı, Trans-Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TAP) faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazının İtalya'ya ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TAP'ın faaliyete geçmesiyle Azerbaycan gazı İtalya'ya ulaştı. Güney Gaz Koridoru işlerlik kazandı. Ülkemizin Avrupa'nın geri kalanının enerji arz güvenliğine katkısında yeni bir sayfa açıldı" denildi.

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