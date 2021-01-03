Son dakika: 3 ay içinde milyonları aşılama kararı! Okullara gidilmeye devam edilecek

KISITLAMALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

İngiltere'de artmaya devam eden Covid-19 vakaları nedeniyle daha ağır kısıtlamaların yolda olduğunu aktaran Johnson, "Kısıtlamalar ne yazık ki daha da zorlaşabilir. Açıkça göz önünde bulundurmamız gereken daha sert önlemler var. Ancak şimdi bunların ne olacağı hakkında spekülasyon yapmayacağım" dedi.