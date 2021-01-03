04 Ocak 2021, Pazartesi
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Son dakika: 3 ay içinde milyonları aşılama kararı! Okullara gidilmeye devam edilecek

Son dakika haberi... Başbakanı 3 ay içerisinde milyonlarca kişiye koronavirüs aşısı yapılacağını açıkladı.Johnson ayrıca okulların güvenli olduğunu ve okulların açık olduğunu bölgelerde eğitimin devame edeceğini açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.01.2021 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021
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Son dakika: 3 ay içinde milyonları aşılama kararı! Okullara gidilmeye devam edilecek

Başbakanı , önümüzdeki ilk 3 ay içinde milyonlarca kişiye aşısının yapılacağını belirtti.

salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere, aşılama kampanyasına hız veriyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'nin yarından itibaren uygulanmaya hazır 530 bin doz ile 'nın geliştirdiği Covid-19 aşısına sahip olacağını ifade etti. Johnson, aşının önümüzdeki ilk 3 ay içinde milyonlarca insana uygulanacağını açıkladı.


KISITLAMALAR AĞIRLAŞTIRILACAK

İngiltere'de artmaya devam eden Covid-19 vakaları nedeniyle daha ağır kısıtlamaların yolda olduğunu aktaran Johnson, "Kısıtlamalar ne yazık ki daha da zorlaşabilir. Açıkça göz önünde bulundurmamız gereken daha sert önlemler var. Ancak şimdi bunların ne olacağı hakkında spekülasyon yapmayacağım" dedi.

OKULLARA GİDİLMEYE DEVAM EDİLECEK

Johnson, okulların güvenli olduğunu ve okulların kapatılmadığı bölgelerde çocukların okula gitmeye devam etmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere'de daha hızlı bulaşan korona virüs mutasyonun yoğun olarak tespit edildiği başkent ve çevresindeki okulların açılmayacağı ve öğrencilerin uzaktan eğitim alacağı belirtildi.

4.SEVİYE UYGULANIYOR

İngiltere'de 31 Aralık'tan bu yana ülkenin dörtte üçünde, korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla dört aşamalı olan yerel kısıtlamaların en ağırı olan seviye 4 uygulanıyor. Seviye 4 kuralları gereğince, mağazalar kapatılırken, restoran ve barlar sadece paket servis yapabiliyor. Seviye 4 kısıtlamada ayrıca, vatandaşların olabildiğince evden çalışması ve dışarıya çıkmaması sağlanıyor.

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