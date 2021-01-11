YÜZDE 4,5 BÜYÜME

Tüm kesimlere yönelik nakdi hibe ve destek programları başlattık. Ekonomide aldığımız tedbirlerle salgının gelişini geciktirerek yüzde 4,5 büyüme oranına ulaştık. Yılın ikinci çeyreğinde ise salgın tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de derinden hissedildi.

Bu dönemde Türkiye yüzde 9,9 oranında daraldı. Salgının etkilerini azaltmak için hayata geçirdiğimiz önlem ve teşvikler sayesinde ekonomimizin direncini korumayı başardık. Haziran ayında hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Üçüncü çeyrekte sanayi yüzde 30, perakende satış hacmimiz yüzde 25 arttı.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında üçüncü çeyrekte ciro endeksi artışı bir önceki çeyreğe göre yüzde 36 oldu. Otomobil ve konut satışları geçen senenin üzerinde gerçekleşti. 2020'de otomotiv piyasası 773 bine yaklaştı. Yılın ilk 11 ayındaki konut satışları yüzde 21,5 artarak 1 milyon 400 bine ulaştı.