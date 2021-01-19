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Son dakika | Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika haberi... merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı. 2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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Son dakika | Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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