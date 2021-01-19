19 Ocak 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri ASELSAN Körfez ülkesi Katar'a şube açtı

ASELSAN Körfez ülkesi Katar'a şube açtı

Türkiye ile iş birliğine devam eden , Körfez krizinin de çözülmesiyle atılımlarına hız verdi. Katar'ın kapılarını açtığı , şube açılımının tamamlandığını KAP'a bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.01.2021
ABONE OL
ASELSAN Körfez ülkesi Katar'a şube açtı

ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını duyurdu.

ASELSAN'ın şube açılışına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, "ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B adı altında bir şube açmıştır." denildi.

Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalar atıldı KATAR ÜNİVERSİTESİ VE İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARASINDA İMZALAR ATILDI
Katar ile Suudi Arabistandan önemli adım! Salwa sınır kapısı açıldı KATAR İLE SUUDİ ARABİSTAN'DAN ÖNEMLİ ADIM! SALWA SINIR KAPISI AÇILDI
Körfezde yeni oyun kurucu Katar mı? KÖRFEZ'DE YENİ OYUN KURUCU KATAR MI?
ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti ASELSAN MİLLİ İŞLEMCİ | İLK YERLİ ÇİP TESTLERİ GEÇTİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA