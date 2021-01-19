ASELSAN Körfez ülkesi Katar'a şube açtı
Türkiye ile iş birliğine devam eden Katar, Körfez krizinin de çözülmesiyle atılımlarına hız verdi. Katar'ın kapılarını açtığı ASELSAN, şube açılımının tamamlandığını KAP'a bildirdi.
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ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla şube açtığını duyurdu.
ASELSAN'ın şube açılışına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "ASELSAN, Katar'da artan faaliyetlerini desteklemek amacıyla ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ QSTP-B adı altında bir şube açmıştır." denildi.