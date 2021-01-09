09 Ocak 2021, Cumartesi
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Katar ile Suudi Arabistan'dan önemli adım! Salwa sınır kapısı açıldı

ile arasındaki sınır kapısı, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün yeniden açıldı. İki ülkenin vatandaşları sınırı geçmeye başlarken, Suudi Arabistan'a giriş yapan ilk Katarlı vatandaş, "İkinci ülkemize geliyoruz ve sizlerle birlikte gördüğümüz mutluluk bizi daha da mutlu etti" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.01.2021 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021
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Katar ile Suudi Arabistan'dan önemli adım! Salwa sınır kapısı açıldı

ve arasında 3 buçuk yıldır süren anlaşmazlık geçtiğimiz günlerde çözülmüştü.

İki ülke, 5 gün önce karşılıklı olarak kara, deniz ve hava sınırlarını yeniden açma kararı almıştı.

Katar ile Suudi Arabistan arasındaki sınır kapısı, tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından bugün yeniden açıldı.

İki ülkenin vatandaşları sınırı geçmeye başlarken, Suudi Arabistan'a giriş yapan ilk Katarlı vatandaş, "İkinci ülkemize geliyoruz ve sizlerle birlikte gördüğümüz mutluluk bizi daha da mutlu etti" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Öte yandan, Suudi Arabistan'ın kuzeybatısındaki El-Ula kentinde 4 gün önce düzenlenen zirvede El-Ula Bildirisi imzalanmasıyla krizi, 3.5 yılın ardından resmi olarak sona ermişti.

Suudi Arabistan, , ve , 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

, krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

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