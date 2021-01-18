18 Ocak 2021, Pazartesi
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Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalar atıldı

ve arasındaki sıcak ilişkiler yeni iş birlikleriyle artıyor. Akademi ve eğitim alanlarında da ortak çalışma kararı alan Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından anlaşma imzalandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi arasında imzalar atıldı

Katar Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi, akademi ve eğitim alanlarında iş birliği yapma kararı aldı.

Katar Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, video konferans yoluyla imzalanan anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi kapsamında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında "akademik yayınlar ve veri tabanları dahil olmak üzere akademik ve bilimsel bilgi alışverişinin hedeflendiği" ifade edildi.

İş birliğiyle ortak çalışmalar, konferanslar, toplantılar ve eğitimler düzenlenmesinin planlandığı ifade edilen açıklamada, iki üniversite arasında öğrenci, öğretim üyesi ve araştırmacı değişiminin yapılacağı bilgisine yer verildi.

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