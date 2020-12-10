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ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

Son dakika haberi | milli işlemci | , savunma, haberleşme, otomotiv ve endüstri alanlarında ihtiyaç duyduğu çipleri üretmek için gün sayıyor. Prototipi üretilen ve başarıyla çalışan milli işlemci Çakıl, ilk olarak ASELSAN'ın ürünlerinde kullanılmaya başlayacak

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 10.12.2020 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020
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ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

Ticaret savaşların bir numaralı aktörü haline gelen, ülkelerin milyar dolarlar boyutunda yatırım yaptığı, devlet teşviklerinin uygulandığı çip teknolojisi alanında Türkiye, ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor.

ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

Yabancı üretim mikroişlemcilerin yerine ikame edilebilecek yerli işlemci Çakıl, yerli silah sistemlerinin güvenliğine büyük katkı sunacak. Yerlileştirilmesiyle savunma, havacılık ve silah elektroniğinde görev alan bilgisayarların güvenliği Çakıl'a emanet edilecek.

ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

Türkiye'nin teknoloji güvenliğinde temel yapıtaşlarından biri olacak milli işlemci üretimi, herhangi bir aksama olmadan planlandığı şekilde devam ediyor.

ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

BİLGEM'de üretilen milli işlemci Çakıl, yerli silah sistemlerinde hızı ve düşük güç tüketmesi ile dikkat çekiyor. Çiplerin yerlileşmesiyle maliyet avantajı da sağlanacak. Lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl, yerlileşen en stratejik teknolojik ürünlerden biri olacak.

ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

MALEZYA İLE İŞBİRLİĞİ BAŞLADI
Türkiye ve Malezya arasında Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Başbakanı Dr. Mahathir Bin Mohammad huzurunda imzalanan 18 anlaşmadan biri çip üretimi konusunda işbirliğini kapsıyordu. Türk mühendisler Çakıl'ın üretimi için çip yatırımı yeteneğine sahip tek Müslüman ülke Malezya'dan çip üretim eğitimi aldı.

ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

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