ASELSAN milli işlemci | İlk yerli çip testleri geçti

BİLGEM'de üretilen milli işlemci Çakıl, yerli silah sistemlerinde hızı ve düşük güç tüketmesi ile dikkat çekiyor. Çiplerin yerlileşmesiyle maliyet avantajı da sağlanacak. Lisans ve satış hakları Türkiye'ye ait olan Çakıl, yerlileşen en stratejik teknolojik ürünlerden biri olacak.