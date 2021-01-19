İngiliz Bakan koronavirüs nedeniyle karantina altında

Last night I was alerted by the @NHSCOVID19app to self isolate so I'll be staying at home & not leaving at all until Sunday.



We all have a part to play in getting this virus under control. pic.twitter.com/MaN1EI7UyY — Matt Hancock (@MattHancock) January 19, 2021

İŞTE HANCOCK'UN PAYLAŞIMI

"Kedini izole etmek, belki de sosyal mesafe kuralının en önemli parçası. Çünkü uygulamadan test sonucu pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulunduğumu öğrendim. Bu, bulaş zincirini nasıl kırdığımızı gösteriyor. Benim yapacağım gibi bu kurallara uymalısınız"

Çalışmalarını evden yürüteceğini belirten Hanckok, "Tüm kuralları takip ederek bu virüsü yenebiliriz" diye konuştu.



Mart 2020'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Hanckok koronavirüse yakalanmıştı.