19 Ocak 2021, Salı
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İngiliz Bakan koronavirüs nedeniyle karantina altında

'deki mutasyonunun tehlike saçmaya devam ettiğini belirten Sağlık Bakanı Matt Hancock, kendisini karantinaya aldığını duyurdu. Ulusal Sağlık Hizmeti tarafından uyarıldığını belirten İngiliz Bakan Hancock, haftayı evde geçireceğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 19.01.2021 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021
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İngiliz Bakan koronavirüs nedeniyle karantina altında

Sağlık Bakanı Matt Hancock Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün gece NHS korona virüs uygulaması tarafından bildirim aldım. Bu da Pazar gününe kadar evden hiç çıkmadan kendimi izole edeceğim anlamına geliyor." ifadelerine yer verdi.

İŞTE HANCOCK'UN PAYLAŞIMI

"Kedini izole etmek, belki de sosyal mesafe kuralının en önemli parçası. Çünkü uygulamadan test sonucu pozitif çıkan biriyle yakın temasta bulunduğumu öğrendim. Bu, bulaş zincirini nasıl kırdığımızı gösteriyor. Benim yapacağım gibi bu kurallara uymalısınız"

Çalışmalarını evden yürüteceğini belirten Hanckok, "Tüm kuralları takip ederek bu virüsü yenebiliriz" diye konuştu.

Mart 2020'de Başbakanı Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Hanckok koronavirüse yakalanmıştı.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 599 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 89 bin 860'a yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte 37 bin 535 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 433 bin 494'e yükseldi.

İngiltere hükümetinin Covid-19 aşı yönetmeliğine göre aşılama programında üçüncü ve dördüncü öncelikli grubu oluşturan 70'li yaşlarındaki bireylere ve klinik olarak savunmasız kişilere bu haftadan itibaren aşı uygulanacağı açıklandı.

4 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'de şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon kişinin Covid-19'a karşı aşılandığını belirterek, bu haftadan itibaren 70'li yaşlarında olan yaklaşık 5,6 milyon kişiye de aşı uygulanacağını duyurdu. "Elimizden geldiğince hızlı olmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar 80'li yaşlarında olan ve bakımevinde yaşayan kişilerin yarısından fazlası aşılandı" ifadelerini kullanan Başbakan Johnson, "Aşıyı artık diğer öncelik gruplarına da sunmanın zamanı geldi" dedi.

KISITLAMALAR DEVAM EDECEK

Johnson, şu an için İngiltere'deki korona virüs kısıtlamalarında ve ulusal karantinada herhangi bir gevşeme olmayacağını belirtti. Kısıtlamaların gevşetilmesinin aşılamadaki başarı ile bağlantılı olduğunu ifade eden Başbakan Johnson, kısıtlamadaki gevşemelerin ise kademeli olarak uygulanacağını aktardı.

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