Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve öğretmenlere mesaj
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah." ifadelerine yer verdi.