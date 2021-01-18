Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve öğretmenlere mesaj

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah." ifadelerine yer verdi.