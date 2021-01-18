18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve öğretmenlere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve öğretmenlere mesaj

Milli Eğitim Bakanı , Twitter hesabından öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğrencilere ve öğretmenlere mesaj

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs döneminde emekleri, gayretleri, yardımları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu, tatilden önceki son hafta çocuklarım. Çok yoruldunuz, gayret ettiniz. Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun. Emekleri, gayretleri, yardımları için hem öğretmenlerimize hem öğrencilerimize ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta olsun hepimize inşallah." ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA