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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak ziyareti ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdi

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 13:40
Güncelleme:18.01.2021 13:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bakan Akar başta Irak Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacak. Peki bu ziyaret ne anlama geliyor? Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bakan Akar başta Irak Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacak. Peki bu ziyaret ne anlama geliyor? Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akardan Iraka kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Salih ile görüşecek SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN IRAK'A KRİTİK ZİYARET! CUMHURBAŞKANI SALİH İLE GÖRÜŞECEK
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