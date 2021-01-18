Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak ziyareti ne anlama geliyor? A Haber'de değerlendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bakan Akar başta Irak Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacak. Peki bu ziyaret ne anlama geliyor? Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bakan Akar başta Irak Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli temaslarda bulunacak. Peki bu ziyaret ne anlama geliyor? Yeni Birlik Gazetesi yazarı Güngör Yavuzaslan konuyla ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.