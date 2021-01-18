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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Irak'a kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Salih ile görüşecek

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 12:18
Güncelleme:18.01.2021 12:21
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat’a geldi. Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi. Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile resmi ziyarette bulunmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a geldi. Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi. Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Akardan Iraka kritik ziyaret! Cumhurbaşkanı Salih ile görüşecek SON DAKİKA: MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR'DAN IRAK'A KRİTİK ZİYARET! CUMHURBAŞKANI SALİH İLE GÖRÜŞECEK
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