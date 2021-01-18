İstanbul'da kar etkisini arttırdı! Trafikte yoğunluk oluştu
Son dakika haberine göre; İstanbul'da sabah saatlerinde tekrar başlayan kar yağışını etkisini arttırdı. Yola çıkan vatandaşlar ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi.
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İstanbullular güne kar yağışı ile uyandı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aracıyla dışarı çıkan vatandaşlara zor anlar yaşatırken trafik yoğunluğu oluştu.
Kar yağışı yolları beyaza bürürken, trafik yoğunluğu saat 08'de yüzde 67'leri gördü.
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