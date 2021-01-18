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İstanbul kar altında! Son durumu ne? A Haber ekipleri farklı noktalardan aktardı
İstanbul sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'daki son durumu ve son gelişmeleri A Haber ekipleri farklı noktalardan aktardı.
İstanbul sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'daki son durumu ve son gelişmeleri A Haber ekipleri farklı noktalardan aktardı.