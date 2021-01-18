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İstanbul kar altında! Son durumu ne? A Haber ekipleri farklı noktalardan aktardı

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 09:30
Güncelleme:18.01.2021 09:48
İstanbul sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'daki son durumu ve son gelişmeleri A Haber ekipleri farklı noktalardan aktardı.

İstanbul sabah saatlerinde yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul'daki son durumu ve son gelişmeleri A Haber ekipleri farklı noktalardan aktardı.

İstanbulda kar etkisini arttırdı! Trafikte yoğunluk oluştu İSTANBUL'DA KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI! TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
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