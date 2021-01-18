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İstanbul kar altında! Etkisi arttı

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Giriş: 18.01.2021 08:34
Güncelleme:18.01.2021 08:34
Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde tekrar başlayan kar yağışını etkisini arttırdı. Yola çıkan vatandaşlar ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde tekrar başlayan kar yağışını etkisini arttırdı. Yola çıkan vatandaşlar ani bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşarken, trafik durma noktasına geldi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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