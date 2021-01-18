CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde terör takvimi!





KALEKOL PROTESTOSU

Takvimin 31 Mayıs yaprağında ise Gezi Parkı eylemlerinin tüm ülkeye yayıldığına ilişkin ifadeler yer alırken, 28 Haziran kısmında ise terör örgütü PKK ile mücadele amacıyla Lice'de Kalekol yapılmasını protesto edenlere, askerler tarafından müdahale edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Müfettişlere yazılı bir şekilde ifade veren, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, vatandaşlar tarafından gelen talep üzerine bir takvim basılması ihtiyacı doğdunu, söz konusu takvimde Türkiye ve dünyada yaşanan tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere yer verildiğini söyledi. Bozkurt, takvimde asla bir terör örgütünü övücü bilgilere yer verilmediği ve bu kasıtla hareket edilmediğini öne sürdü.