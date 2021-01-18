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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde terör takvimi!

Ortaya çıkan taciz ve tecavüz haberleriyle gündemde olan CHP'de bir skandal daha patladı. Belediyesi’nin 2020 yılı takviminde terör örgütlerine yer verdiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın inceleme başlattığı takvimde, THKP-C ve /ML terör örgütü liderleri ve ’nın ölüm yıldönümleri de anıldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 18.01.2021
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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde terör takvimi!

İçişleri Bakanlığı'nın CHP'li Belediyesi tarafından bölücü terör örgütlerince yapılan birtakım terör faaliyetlerini içeren takvim bastırıp kullandırdığına ilişkin inceleme başlattığı ortaya çıktı. Bakanlık, konuyla ilgili iki mülkiye müfettişi görevlendirdi. İncelemelere göre belediyenin açtığı 14 bin 500 adetlik takvim ihalesini 84 bin 100 TL ve KDV bedeliyle Deniz Mühendislik kazandı.



ÇAYAN VE KAYPAKKAYA
Takvimin 'Tarihte Bugün' kısmında 18 Mayıs tarihinin takvim yaprağının arka yüzünde, terör örgütü THKP-C'nin kurucusu 'ın yakalanışı ve cezaevinden kaçışına yer verildi. 28 Mayıs tarihini gösteren takvim yaprağında ise / ML Terör Örgütünün sözde kurucusu olan 'nın yakalanıp işkence yapıldığı ve kurşunlanarak öldürüldüğü ifadeleri yer aldı.



KALEKOL PROTESTOSU
Takvimin 31 Mayıs yaprağında ise Gezi Parkı eylemlerinin tüm ülkeye yayıldığına ilişkin ifadeler yer alırken, 28 Haziran kısmında ise terör örgütü PKK ile mücadele amacıyla 'de Kalekol yapılmasını protesto edenlere, askerler tarafından müdahale edildiği ve bir kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Müfettişlere yazılı bir şekilde ifade veren, Esenyurt Belediye Başkanı , vatandaşlar tarafından gelen talep üzerine bir takvim basılması ihtiyacı doğdunu, söz konusu takvimde ve dünyada yaşanan tarihi, siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmelere yer verildiğini söyledi. Bozkurt, takvimde asla bir terör örgütünü övücü bilgilere yer verilmediği ve bu kasıtla hareket edilmediğini öne sürdü.

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