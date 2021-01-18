18 Ocak 2021, Pazartesi
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Ege'de 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, saatler 07.23’ü gösterdiğinde yaşandı. Yaşanan deprem, sabah saatlerinde ufak çaplı paniğe neden oldu.

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Giriş Tarihi: 18.01.2021 Güncelleme Tarihi: 18.01.2021
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Ege'de 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

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