Ege'de 4 büyüklüğünde deprem | Son depremler
Son dakika haberine göre; Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.1 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, saatler 07.23’ü gösterdiğinde yaşandı. Yaşanan deprem, sabah saatlerinde ufak çaplı paniğe neden oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
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