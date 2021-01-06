Son dakika | CHP PKK ile arasındaki tüm engelleri ortadan kaldırdı!

Cihan Yavuz ve diğer şüphelilerden ele geçirilen dijital materyaller üzerindeki inceleme tamamlandı. İşte şoke eden gelişme ve fotoğraflar;

CENAZE SÜREÇLERİNİ TAKİP ETMİŞ!

Yavuz'un, PKK/KCK propagandası yaptığı, insanları örgütlediği, oluşturduğu sosyal medya ve mesaj gruplarından örgütsel çağrılarda bulunduğu, operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak cenaze süreçlerini takip ettiği belirlendi. Yavuz'un, 2 Ağustos 2016'da HDP İstanbul İl Eş Başkan Yardımcısıyken, Diyarbakır Sur'daki operasyonlarda etkisiz hale getirilen bir teröristle ilgili oluşturduğu WhatsApp grubundan, "Bir önceki dönem Sultanbeyli Eş Başkanı Rüstem hevalin oğlu Sur'da şehit düşmüş. Haberi yeni ulaştı." ve "İlçe yönetimiyle birlikte ailenin yanındayız" mesajı paylaştığı tespit edildi.