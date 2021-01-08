İşte terör örgütü DHKP-C'nin kanlı tarihi! Suikastlar saldırılar katliamlar DHKP-C ve CHP...

Yıl 2018.

DHKP-C'nin avukat yapılanmasında yer alan Bartın Timtik, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklandı.

2019'daki duruşmada ise ''örgüt kurmak ve yönetmek'' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP milletvekilleri ona da sahip çıktı.

Sezgin Tanrıkulu karara tepki gösterirken Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi de Meclis'te yaptığı konuşmada Timtik'e ''yanındayız'' mesajı vermişti.

Manzara 2017'deki Anayasa referandumu sürecinde de aynıydı.

İstanbul Okmeydanı'nda seçim çalışmasının yapıldığı bir kahvehane maskeli ve silahlı DHKP-C'li teröristler tarafından basılmış ''AK Parti'nin çalışmalarına izin vermeyeceğiz'' diyen teröristler vatandaşları ölümle tehdit etmişti.

O teröristlerden birinin CHP Bahçelievler Gençlik Kolları Üyesi Umut Güney olduğu çok geçmeden ortaya çıktı.

Kılıçdaroğlu ile yan yana çekildiği fotoğraflar günlerce konuşuldu.

Teröriste destek yine bir CHP'liden, Barış Yarkadaş'tan geldi. Yarkadaş, gözaltına alınan güney'in serbest bırakılmasını istedi.

Sosyal medyadan destek mesajı attı.

DHKP-C'li terörist Elif Sultan Kalsen, 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı yapacağı sırada işte bu şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Bir polisin şehit olduğu Sultanahmet'teki terör saldırısında da adı geçmiş, Taksim Meydanındaki polise silahlı saldırı sonrası kaçan kişinin Elif Sultan Kalsen olduğu iddia edilmişti.

DHKP-C'li teröristin adı emniyetin arama listesindeki ''canlı bombalar'' arasında da yer almış, Kalsen iddiaları yalanlayınca bazı medya kuruluşları teröristi ''mağdur edilen'' öğrenci ilan etmişti.

2012 yılında ''örgüt propagandası'' suçlamasıyla cezaevinde tutuklu bulunan DHKP-C'li teröriste gönderilen ve cezaevi yönetimi tarafından kabul edilmeyen kitaplara, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun hazırladığı ''nisan ayı hak ihlalleri raporunda '' yer verilmiş, terörist mağdur olarak gösterilmişti. O rapor CHPnin resmi internet sitesinde de yer almıştı.

Tarihler Mayıs 2019'u gösterdiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hareketlilik yaşandı.

Saatler 15'i gösteriyordu. Biri kadın iki kişi Meclis Dikmen kapısı girişindeki ziyaretçi kabul salonuna gelerek CHP milletvekili Mahmut Tanal ile görüşeceklerini söyledi.

Görevliler bunun üzerine Tanal'ı telefonla arayarak ziyaretçileri olduğu bilgini verdi. CHP milletvekili de konukları olduğunu doğrulayınca Mulla Zincir ve Eylem Yücel güvenlik noktasına yöneldi. Ne olduysa o anda oldu. İki terörist Meclis çalışanını rehin almak istedi. Neyseki güvenlik görevlilerinin anında müdahalesi sonucu facianın önüne geçildi, DHKP-C'liler kısa sürede etkisiz hale getirtildi.

Yapılan üst aramalarında bomba düzeneği süsü verilmiş siyah kutu ve uç kısmına kesici cisim bantlanmış kurşun kalem bulundu.

Terörist Mulla Zincir'in terör örgütü propagandası yapmak başta olmak üzere birçok suçtan dosyası olduğu ortaya çıktı.

Diğer terörist Eylem Yücel'in ise terör örgütü adına eylemlerde bulunmak suçundan Kocaeli / Kandıra cezaevinde bir süre tutuklu kaldığı, silahlı terör örgütüne üye olmak, terör propagandası yapmak gibi suçlardan 13 adet açık ceza davası dosyası bulunduğu, hakaret suçundan ise aranma kaydı olduğu anlaşıldı.



Mahmut Tanal, işte suç dosyaları bu denli kabarık olan iki DHKP-C'li teröristin meclise girişine izin veren milletvekili olarak kayıtlara geçti.

Şimdi gelin CHP'lilerin birlikte görünmekten hatta destek vermekten çekinmediği DHKP-C terör örgütünün kanlı tarihine biraz daha yakından bakalım.

Bakalım ki gerçekler gün yüzüne çıksın, vicdanları yaralayan ilişkiler unutulmamak üzere kayıtlara geçsin.

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi yani DHKP-C 30 Mart 1994 tarihinde devrimci sol örgütünün partileşme kararı alması ile Dursun Karataş elebaşılığında kuruldu. Kuruluşundan bugüne kadar çeşitli sansasyonel terör eylemlerini üstlendi örgüt. İsmini özellikle Özdemir Sabancı suikastı, Gazi Mahallesi olaylar, F tipi cezaevlerine karşı gerçekleştirdikleri ölüm oruçları ile duyurdu.

İlk saldırıları 1991 Ocak ayında kayıtlara geçti. Emekli Yarbay Ata Burcu ve emekli Korgeneral Hulusi Sayın DHKP-C'li teröristlerce katledildi. Örgüt daha kurulmamıştı ancak sonradan örgütün lider kadrosunda olacak isimler bu suikastlerde aktif rol aldı. Bu nedenle de terör örgütünün ilk kanlı eylemleri olarak bu iki suikast tarihe geçti. Teröristler aynı yılın şubat ayında İncirlik Üssünde görevli üç ABD vatandaşının kaçırılarak öldürülmesini de üstlendi.

Takvim yaprakları 7 Nisan 1991'i gösterdiğinde İstanbul Üsküdar'dan tek el silah sesi duyuldu. Namlunun hedefinde emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk vardı. 12 Mart döneminin ünlü generallerinden Memduh Ünlütürk'ü evinde yemek sofrasında basan asker kılığına girmiş teröristler suikastı gerçekleştirdi. Ünlütürk başına dayanan silahtan çıkan tek kurşunla hayatını kaybetti

1991 yılında terör örgütünün suikastleri arka arkaya geldi. aralık ayında İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şakir Koç ve şoförü öldürüldü. 1992'de ise İstanbul Şişli'de bir kıraathanede oturan gasp masasında görevli 5 polis teröristlerce katledildi. Her şey Türkiye'yi karanlık bir girdabın içine çekmek için adım adım planlanmıştı. Aynı yıl Cağaloğlu'ndaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına roketatarlı saldırı düzenlendi.

29 Temmuz 1992'deki Oramiral Kemal Kayacan suikastı da eli kanlı terör örgütünün tarihe geçen suikatslerinden biri oldu.

29 Eylül 1995'de ise Tarkan Yağcı ve Serdar Öztürk isimli jandarma erleri İstanbul Maslak'ta İl Jandarma Alay Komutanlığı giriş kapısı önünde gece nöbeti tutarlarken DHKP-C üyesi Mustafa Duyar ve İsmail Akkol tarafından çapraz ateşe alınarak öldürüldü.

Tarihler 12 Mart 1995'i gösterdiğinde Gazi Mahallesi'nde kahvehaneler ve pastaneler taranmaya başlandı.

Saldırılarda bir Alevi dedesinin öldürüldüğü söylentileri kulaktan kulağa yayılınca provokasyonun da fitili ateşlenmiş oldu.

Mahallede çıkan olaylar 4 gün sürdü. 17 kişi hayatını kaybetti. Başrolde yine DHKP-C terör örgütü vardı.

9 Ocak 1996'da Türkiye büyük bir suikast haberi ile sarsıldı.

Sabancı iş merkezinin 25. katına çıkan teröristler Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve başkanlık sekreteri Nilgün Hasefe'yi hunharca katletti. Suikastleri Fahriye Erdal, İsmail Akkol ve Mustafa Duyar gerçekleştirdi.

Eli kanlı örgüt saldırılarını 2000'li yılların başında da sürdürdü.

20 Ekim 2000'de F tipi cezaevleri inşaatlarının hızlandığı yolundaki haberler üzerine DHKP-C, TKPML, TKİP davası hükümlü ve tutuklulardan bin kişilik grup açlık grevi ve ölüm orucu eylemlerini başlattı.

Müzakerelerden sonuç çıkmayınca provokasyonlar, algı operasyonlarının ardı arkası kesilmedi.

19 Aralık'ta 20 cezaevine eş zamanlı operasyon düzenlendi "hayata dönüş operasyonu"nda 30 tutuklu hayatını kaybetti 2 jandarma şehit oldu.

3 Ocak 2001'deki Şişli Emniyet Müdürlüğüne yapılan intihar saldırısı, aynı yıl İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan polis noktasına yapılan saldırının failleri yine DHKP-C'li teröristlerdi.

2012'de de İstanbul'da polis merkezlerini hedef almayı sürdürdü eli kanlı örgüt.

1 Şubat 2013'te ise Ankara'da Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Amerikan Büyükelçiliği saldırıya uğradı.

İntihar eylemcisi DHKP-C'li terörist Ecevit Şanlı nizamiyede üzerindeki bombaları patlattı.

Saldırgan parçalanarak hayatını kaybetti. Saldırıda elçilikte çalışan bir Türk güvenlik görevlisi şehit oldu.

Gazeteci Didem Tuncay ise saldırıda bir gözünü kaybetti.

19 Mart 2013'te başkent art arda yapılan saldırılar ile sarsıldı.

İlki Adalet Bakanlığına, ikinci saldırı ise aynı saatlerde AK Parti Genel Merkezine düzenlendi.

Saldırıların arkasındaki sır perdesi kısa sürede aralandı. Bir kişinin hafif yaralandığı saldırıları terör örgütü DHKP-C gerçekleştirmişti.