Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sicili utanç dolu sözlerle kabardı

TERÖRİSTE "ARKADAŞ" DEDİ

Türkiye'nin terörle mücadelesini sekteye uğratmaya çalışan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye de sahip çıkmayı ihmal etmedi. YPG'li teröristlerden "Terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak görüyoruz" diye söz eden Kılıçdaroğlu, "YPG'li teröristler bize saldırmaz" dedi. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt vatandaşlara hayatı zindan eden PKK'ya yönelik operasyonlara bile karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır-Sur'da "Hendek kazıp, barikat kuran" PKK'lı teröristler için skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, polise ve askere kurşun sıkan PKK'lılara "Buradan hendek kazan arkadaşlara sesleniyorum" diyerek seslendi.