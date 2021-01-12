Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun sicili utanç dolu sözlerle kabardı
Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan hakkında 'Sözde Cumhurbaşkanı' ifadesini kullanarak, millet iradesine saygı göstermediğini bir kez daha kanıtladı. Beceriksiz yönetiminin yanında, CHP'yi de terör örgütlerinin çizgisine kaydıran Kılıçdaroğlu'nun, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki hakaret dolu sözleri halk tarafından da büyük tepki aldı.
15 Temmuz'dan kısa bir süre sonra tavır değiştiren Kılıçdaroğlu, "Darbe girişimi kurguydu" iddiasını gündeme taşıdı. 15 Temmuz darbe girişimine "Tiyatro" hatta "Kontrolü darbe" diyen Kılıçdaroğlu, Adil Öksüz'ün MİT ajanı olduğu iddiasını ilk gündeme getiren isim oldu. Aynı Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadelede eden Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağı olarak ilan etmekten de imtina etmedi. Kılıçdaroğlu bu iddialarının hiçbirisini ispatlayamadı.
TERÖRİSTE "ARKADAŞ" DEDİ
Türkiye'nin terörle mücadelesini sekteye uğratmaya çalışan Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye de sahip çıkmayı ihmal etmedi. YPG'li teröristlerden "Terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak görüyoruz" diye söz eden Kılıçdaroğlu, "YPG'li teröristler bize saldırmaz" dedi. Doğu ve Güneydoğu'da yaşayan Kürt vatandaşlara hayatı zindan eden PKK'ya yönelik operasyonlara bile karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Diyarbakır-Sur'da "Hendek kazıp, barikat kuran" PKK'lı teröristler için skandal ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, polise ve askere kurşun sıkan PKK'lılara "Buradan hendek kazan arkadaşlara sesleniyorum" diyerek seslendi.
TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPILMASINI İSTEMEDİ
Yabancı sermayeye defalarca Türkiye'ye yatırım yapmamaları konusunda akıl veren Kılıçdaroğlu "Türkiye'de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok" deyip yabancı sermayeye "Gelmeyin" mesajı verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanına galiz sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, geçen aralıkta partisinin grup toplantısında Erdoğan'a "Allah'ın cahili" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A KÜFRETTİ
Bununla da yetinmeyen Kılıçdaroğlu, 2016'da yaptığı bir açıklamada "Erdoğan, milletin anasını belleyenlerin adayıdır" şeklinde haddi aşan ifadeler kullandı. Hakaretlerini küfre dönüştüren Kılıçdaroğlu, partisinin Zonguldak mitinginde Erdoğan'a seslenerek "Eğer bir toplu iğne ucu kadar yakınlarıma çıkar sağladığımı ispat edersen eyvallah. İspat edemezsen benim adımı yolsuzlukla anarsan ana... gerisini söylemeyeyim'' ifadeleriyle ahlak sınırlarını zorladı.