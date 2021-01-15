Yargıtay partilerin üye sayısını açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük şok

AK PARTİ ÜYE SAYISINI 1 MİLYON ARTIRDI

Üye sayısını en çok artıran parti AK Parti oldu. AK Parti üye sayısını bir yıl içerisinde 1 milyon artırdı. Güncellemeye göre üye sayısını 11 milyonun üzerine çıkartan AK Parti'de toplam sayı 11 milyon 157 bin 566 oldu.