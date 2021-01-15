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Yargıtay partilerin üye sayısını açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük şok

Girdiği her seçimi kaybeden ve “İktidar olacağız” diyerek seçmenlerini bir arada tutmak için nefret siyasetini temel alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Yargıtay’dana kötü bir haber geldi. İç karışıklıklarla gündeme gelen CHP'de 2 bin 270 üye partiden ayrıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Yargıtay partilerin üye sayısını açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu’na büyük şok

Yargıtay, siyasi parti ve patilerin üye sayılarını güncelledi. 2019 yılında kurulan 3 partiyle beraber 2020 yılında kurulan 27 parti ile 'de siyasi parti sayısı 107'ye ulaştı.

AK PARTİ ÜYE SAYISINI 1 MİLYON ARTIRDI

Üye sayısını en çok artıran parti oldu. AK Parti üye sayısını bir yıl içerisinde 1 milyon artırdı. Güncellemeye göre üye sayısını 11 milyonun üzerine çıkartan AK Parti'de toplam sayı 11 milyon 157 bin 566 oldu.

'de de üye sayısını artırdı. 11 Kasım 2020'de 316 bin 319 üyesi olan İYİ Parti, iki ay içerisinde üye sayısını 14 bin 131 arttırdı ve toplam 330 bin 450'ye çıkardı. , üye sayısını 530 artırarak 41 bin 39'a ulaştı.

YENİ KURULAN PARTİLER

'nun kurduğu ve 'ın kurduğu () de üye sayısını arttıran partiler arasında. 11 Kasım 2020'de 14 bin 986 üyesi bulunan Gelecek Partisi, üye sayısını 3 bin 295 arttırarak toplam 18 bin 281'e ulaştı.

İki ay önce 9 bin 531 üyesi bulunan üye sayısını 6 bin 331 arttırarak toplam 15 bin 862'ye çıkardı. öncülüğünde kurulan 'nin üye sayısı da açıklanan son sayılarla birlikte 100 bini geçti.

CHP'DE DÜŞÜŞ

CHP'nin üye sayısında düşüş yaşandı. Başta partinin en ağır toplarından biri olan 'nin yeni parti çalışmalarına başlaması, ve gibi isimleri yeni parti kurmasıyla iç karışıklıklarla gündeme gelen CHP'de 2 bin 270 üye partiden ayrıldı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta erken seçim çağrısı yaparak iktidara yürüdüklerini söylese de Kasım 2020'de 1 milyon 252 bin 905 üyesi olan CHP'de bu sayı 1 milyon 250 bin 635'e geriledi.

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