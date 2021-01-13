Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 18'de başlayan ve aşı takviminin değerlendirildiği toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısı hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarının ardından Ankara Şehir Hastanesine giderek koronavirüs aşısı yaptırdı.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN CÜMLELER

Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.

CANLI OLARAK TAKİP EDİLECEK

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.