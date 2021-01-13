13 Ocak 2021, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıkladı! Aşı yeterince güvenli ve ilk aşıyı biz yaptıracağız

Son dakika haberi...Sağlık Bakanı başkanlığında saat 18'de başlayan ve takviminin değerlendirildiği toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Koca aşısı hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca "Huzurlarınızda ilk aşıyı olacağız.Testlerimiz tamamlandı aşı yeterince güvenli" ifadelerini kullandı. Bakan Koca sonrasında Ankara Şehir Hastanesine giderek canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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Sağlık Bakanı başkanlığında saat 18'de başlayan ve takviminin değerlendirildiği toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Koca aşısı hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca açıklamalarının ardından Ankara Şehir Hastanesine giderek koronavirüs aşısı yaptırdı.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN CÜMLELER

Öncü olarak ilk aşıyı kendimin yaptıracağını sizlere daha önce de ilan etmiştim. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlar ile birlikte ilk aşıyı olacağız.

CANLI OLARAK TAKİP EDİLECEK

Yarından itibaren tüm Türkiye'de sağlık çalışanlarımızın aşılarına başlanacaktır. Vatandaşlarımız aşılama seyrini web sitesinden canlı olarak takip edebileceklerdir.

KARE KOD SİSTEMİ UYGULANACAK

Aşıların üzerinde bulunan kare kod sistemiyle adına tahsis edilen kişiden başkaya aşılamak mümkün değildir. Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar, randevu alarak aşılamaya gidecektir.

DEVLET BÜYÜKLERİ DE YAPTIRACAK

Aşı çalışmalarında vatandaşlarımızı motive edecek devlet büyüklerimizin aşılanması için Bilim Kurulumuz yararlı buldu. Bugün bizi 1 yıl boyunca yıpratan, her hanemize temas eden küresel bir salgının yıkıcı etkisine karşı başlatığımız bir gündür.

DESTEK İSTEDİ

Bu önemli günün hepimizin sağlığı ve toplumuzun huzuru için aşılama programına destek olmanızı rica ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Bilim Kurulu üyelerimizle birlikte Ankara Şehir Hastanemize hemen geçerek aşı programımızı başlatacağız.

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