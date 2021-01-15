Kars’ta bulunan ve buz tutan Çıldır Gölü'nde tulum çalıp oynadılar

Buz tutan Çıldır Gölü'nde tulum çalan Osman Turgut'u görenler, yanına gelip, oyunlar oynayarak, eşlik etti. Gençlik hevesiyle tulum çalmaya başladığını belirten Turgut, 41 yıldır düğün, kına, nişan gibi özel günlerde herkesi eğlendirdiğini söyledi.

Tulum çalmaya 17 yaşında başladığını ve yıllarca amatör olarak çaldıktan sonra tecrübe edindiğini belirten Turgut, "Köyüm ve çevre köylerde düğün, kına, nişan gibi özel günlerde tam 41 yıl tulum çaldım. Bu bölgede tulum çalan birkaç kişi daha var ama köyde özel günlerine herkes beni davet eder.

Çobanlık yaparken tulum çalmaya başladım. Kendi başıma tulum çalmayı öğrendim. Bölge oyun havalarının hepsini çalıyorum. Bölgede genelde davul-zurna ve orkestra ile düğünler yapılsa da ben gözümü tulumla açtım. Düğünlerde hep tulum çalıp oynarlardı. Ardahan'da tulum çalan bir kişi daha vardı ama geçtiğimiz gün vefat etti. Köyümde benden feyzalarak tulum çalmaya başlayan birkaç kişi daha var. Bu geleneği sürdürüyorlar" diye konuştu.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde tulumuyla peş peşe oyun havaları çalan Turgut'a, etrafına toplananlar da halay çekip, oyunlar oynayarak, eşlik etti.