Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu ve Telegram'dan mesaj paylaştı

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAM'DAN MESAJ PAYLAŞTI

Başkan Erdoğan, Telegram hesabından "Bende aşı oldum" paylaşımında bulundu.

"Günaydın, sevgili kardeşim.

Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2'de MKYK, akşam saat 5'te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Ben de aşı oldum..."

ÖMER ÇELİK AÇIKLADI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti. Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı ile ilgili çalışmalar başladı. Salgından vatandaşlarımızı koruyacak çalışma şeffaf bir şekilde, milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülecek. Aşı konusunda Cumhurbaşkanımız örnek olmak için toplantı sonrasında aşı olacak." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı ile ilgili çalışmalar başladı. Salgından vatandaşlarımızı koruyacak çalışma şeffaf bir şekilde, milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülecek. Aşı konusunda Cumhurbaşkanımız örnek olmak için toplantı sonrasında aşı olacak." ifadelerini kullandı.

ÖRNEK OLURUM

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma namazı çıkışı gazetecilerin 'aşı olacak mısınız?' sorusu üzerine "Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapar örnek oluruz. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullanmıştı.