14 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu ve Telegram'dan mesaj paylaştı

Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19 aşısı oldu ve Telegram'dan mesaj paylaştı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı. Bu haber sonrası , Telegram hesabından "Ben de aşı oldum" paylaşımında bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'nde bugün CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Çin'den gelen koronavirüs aşılarının yapımına başlandı. Türkiye'de aşıyı olan ilk isim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AŞI OLDU

Bugün gözler yeniden Ankara Şehir Hastanesi'ne çevrildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giderek CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEGRAM'DAN MESAJ PAYLAŞTI

, Telegram hesabından "Bende aşı oldum" paylaşımında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı oldu |Video BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN COVID-19 AŞISI OLDU |VİDEO

"Günaydın, sevgili kardeşim.

Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2'de MKYK, akşam saat 5'te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Ben de aşı oldum..."

Başkan Erdoğan'dan aşı sonrası ilk mesaj: Ben de aşı oldum BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AŞI SONRASI İLK MESAJ: BENDE AŞI OLDUM |VİDEO

ÖMER ÇELİK AÇIKLADI

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından parti sözcüsü Ömer Çelik, kameralar karşısına geçti. Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı ile ilgili çalışmalar başladı. Salgından vatandaşlarımızı koruyacak çalışma şeffaf bir şekilde, milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülecek. Aşı konusunda Cumhurbaşkanımız örnek olmak için toplantı sonrasında aşı olacak." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik'in toplantı gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Aşı ile ilgili çalışmalar başladı. Salgından vatandaşlarımızı koruyacak çalışma şeffaf bir şekilde, milletimizin her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülecek. Aşı konusunda Cumhurbaşkanımız örnek olmak için toplantı sonrasında aşı olacak." ifadelerini kullandı.

ÖRNEK OLURUM

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde cuma namazı çıkışı gazetecilerin 'aşı olacak mısınız?' sorusu üzerine "Bu konuyla ilgili olarak şahsen benim de aşı olma konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapar örnek oluruz. Temennimiz bir an önce vatandaşlarımızı bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan COVID-19 aşısı yaptıracak BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN COVID-19 AŞISI YAPTIRACAK

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Aşı geldiğinde tüm arkadaşlarımızla birlikte olacağız SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: AŞI GELDİĞİNDE TÜM ARKADAŞLARIMIZLA BİRLİKTE OLACAĞIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında COVID-19 aşısı oldu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA CANLI YAYINDA COVID-19 AŞISI OLDU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA