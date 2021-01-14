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Son dakika: Ümit Özdağ'dan çok sert sözler: İYİ Parti beni tehdit ediyor!

Son dakika haberine göre  'den ihraç edilen ancak mahkemenin kararı iptal etmesiyle yeniden geri dönen , canlı yayında çok sert sözlerle partisine yüklendi. Özdağ, "İYİ Parti beni basın yoluyla tehdit ediyor. 'ya gidersen gereken yapılacak diye haber gönderiyorlar. Muğla teşkilatından 45 kişiyi ziyarete gideceğim için istifaya zorladılar." dedi. Özdağ, "İYİ Parti varlığını 'ye borçlu değildir." diye konuştu. Ümit Özdağ, "Mahkemenin kararına herkes saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Milletvekili , partiden ihraç edilmesi yönündeki mahkemenin vermiş olduğu ret kararının ardından basın toplantısı düzenledi.

Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

BANA BASIN YOLUYLA TEHDİTLER GELİYOR
81 il başkanı içerisinde sadece İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.

Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.

MAHKEMENİN KARARINA HERKES SAYGI DUYMALI
Mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.

Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.

İYİ PARTİ VARLIĞINI CHP'YE BORÇLU DEĞİL
İYİ Parti'nin varlığı sayesindedir' gibi bir lafa maruz kaldık. İYİ Parti ne varlığını CHP'ye borçludur, ne de CHP'nin korumasına muhtaçtır. İYİ Parti kurulduktan sonra 7 ay sonra girdiği ilk seçimde CHP'nin onlarca yıl sonra aldığı oyun yarısını almıştır.

NE OLMUŞTU?
Milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı 'nun "FETÖ'cü" olduğu yönündeki iddialarının ardından Kavuncu, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Daha sonra parti teşkilatları, Ümit Özdağ'ın beyanlarının gerçek dışı ve iftira olduğunun belirtildiği dilekçeleri genel merkeze ileterek milletvekilinin partiden ihraç edilmesini istemişti. İYİ Parti Genel Başkan ise gelen başvuru ve talepleri değerlendirerek Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermişti.

16 Kasım 2020 tarihinde oy birliğiyle verilen kararla Ümit Özdağ partiden ihraç edilmişti.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti.

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