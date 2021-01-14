Son dakika: Ümit Özdağ'dan çok sert sözler: İYİ Parti beni tehdit ediyor!

MAHKEMENİN KARARINA HERKES SAYGI DUYMALI

Mahkemenin almış olduğu karara herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.

Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.