Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!
Son dakika haberleri... KPSS yerleştirme sonuçları hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları" ifadelerine yer verdi.
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS sınavları sonrasındaki yerleştirme sonuçları hakkında açıklama yaptı.
Akgün açıklamasında, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları" ifadelerine yer verdi.
http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.