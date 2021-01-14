14 Ocak 2021, Perşembe
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Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

Son dakika haberleri... yerleştirme sonuçları hakkında açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.01.2021 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021
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Son dakika: KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS sınavları sonrasındaki yerleştirme sonuçları hakkında açıklama yaptı.

Akgün açıklamasında, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları" ifadelerine yer verdi.

http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklanmıştır.

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